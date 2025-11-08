В Москве простились с Юрием Николаевым

// ТАСС

CentralAsia (CA) - На Троекуровском кладбище в Москве 8 ноября состоялась церемония прощания и похороны популярного телеведущего и журналиста Юрия Николаева. Об этом сообщили российские СМИ, в том числе РИА Новости.

Юрий Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Церемония прощания прошла в Большом траурном зале кладбища, куда пришли родные, друзья, коллеги и поклонники телеведущего. Среди присутствующих были артисты и певцы, среди которых можно заметить Игоря Николаева и телеведущую Елену Малышеву.

Как отмечается, венки прислали президент России Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлёвский дворец, Академия российского телевидения, группа «Любэ» и близкие телеведущего.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. Окончил ГИТИС по специальности «актёр театра и кино». В 1970–1975 годах работал в Театре имени Пушкина, а с 1973 года начал карьеру на телевидении. Широкую известность ему принесли программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики» и «В наше время».

