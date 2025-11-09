Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда стратегически важных товаров двойного назначения

CentralAsia (CA) - Китай временно приостановил действие запрета на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, включая галлий, германий и сурьму, которые используются в производстве полупроводников, микрочипов, оптоэлектроники и оборонных технологий, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Согласно документу, ограничения, введённые в декабре 2024 года, временно снимаются с 9 ноября 2025 года до 27 ноября 2026 года. Решение принято «в целях содействия стабильности глобальных цепочек поставок и на основе принципа взаимного уважения и взаимной выгоды».

Ранее Китай ввёл экспортные ограничения на ряд критически важных материалов, включая редкоземельные элементы, графит и специальные сплавы, в ответ на меры США по ограничению доступа китайских компаний к передовым полупроводниковым технологиям.

По оценке аналитиков, приостановка запрета может свидетельствовать о попытке Пекина снизить напряжённость в торговых отношениях с Вашингтоном и продемонстрировать готовность к «технологическому перемирию».

Эти материалы — галлий, германий и сурьма — являются ключевыми компонентами для военной, космической и микроэлектронной промышленности, а Китай остаётся крупнейшим поставщиком таких ресурсов в мире.