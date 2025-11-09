На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» возросло до 224

CentralAsia (KZ) - На Филиппинах число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» увеличилось до 224 человек, сообщает 9 ноября телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

По официальным данным, пропавшими без вести числятся 109 человек, пострадали более 500 жителей.

На острове Себу, где из-за ливней произошли масштабные наводнения, подтверждена гибель 158 человек.

Из-за последствий стихии в 53 населенных пунктах введен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении режима национального бедствия.

