экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» возросло до 224

CentralAsia (KZ) -  На Филиппинах число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» увеличилось до 224 человек, сообщает 9 ноября телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

По официальным данным, пропавшими без вести числятся 109 человек, пострадали более 500 жителей.

На острове Себу, где из-за ливней произошли масштабные наводнения, подтверждена гибель 158 человек.

Из-за последствий стихии в 53 населенных пунктах введен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении режима национального бедствия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com