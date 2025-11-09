экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Саудовской Аравии казнили двух граждан, осужденных за терроризм

CentralAsia (KZ) -  

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертного приговора в отношении двух граждан королевства, признанных виновными в совершении террористических преступлений.

Как передает агентство SPA, казнь в порядке тазира была осуществлена 9 ноября в провинции Касим.

Осужденные — Фахд бин Али бин Абдулазиз аль-Вашиль и Абдуррахман бин Ибрахим бин Мухаммад аль-Мансур — были признаны виновными в участии в террористической организации, нападениях на объекты безопасности и места поклонения, а также в хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, они укрывали других террористов и действовали против безопасности и стабильности королевства.

После ареста и расследования суд признал их виновными и приговорил к смертной казни. Приговор был утвержден Верховным судом и реализован по королевскому указу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com