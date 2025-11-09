В Саудовской Аравии казнили двух граждан, осужденных за терроризм

CentralAsia (KZ) -

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертного приговора в отношении двух граждан королевства, признанных виновными в совершении террористических преступлений.

Как передает агентство SPA, казнь в порядке тазира была осуществлена 9 ноября в провинции Касим.

Осужденные — Фахд бин Али бин Абдулазиз аль-Вашиль и Абдуррахман бин Ибрахим бин Мухаммад аль-Мансур — были признаны виновными в участии в террористической организации, нападениях на объекты безопасности и места поклонения, а также в хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, они укрывали других террористов и действовали против безопасности и стабильности королевства.

После ареста и расследования суд признал их виновными и приговорил к смертной казни. Приговор был утвержден Верховным судом и реализован по королевскому указу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения