В Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 6,9
- 18:19, 09 ноября 2025
CentralAsia (KZ) - Метеорологическое агентство Японии (JMA) объявило предупреждение о цунами после подводного землетрясения в Тихом океане.
По данным агентства, толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы в 17:03 по местному времени (JST) на глубине около 20 километров под дном.
На карте JMA побережье северо-востока страны, включая префектуры Иватэ и Мияги, выделено голубым цветом, что соответствует предупреждению о возможных волнах высотой до 1 метра.
Жителям прибрежных районов рекомендовано держаться подальше от моря и быть готовыми к возможным повторным толчкам.
Информация о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.
