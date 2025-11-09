экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 6,9

CentralAsia (KZ) -   Метеорологическое агентство Японии (JMA) объявило предупреждение о цунами после подводного землетрясения в Тихом океане.

По данным агентства, толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы в 17:03 по местному времени (JST) на глубине около 20 километров под дном.

На карте JMA побережье северо-востока страны, включая префектуры Иватэ и Мияги, выделено голубым цветом, что соответствует предупреждению о возможных волнах высотой до 1 метра.

Жителям прибрежных районов рекомендовано держаться подальше от моря и быть готовыми к возможным повторным толчкам.

Информация о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.

