Трамп заявил, что не отменит пошлины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в своём посте на платформе Truth social вновь подтвердил неизменность своей тарифной политики.

Он заявил, что его политика никогда не изменится.

Трамп пояснил, что повышение импортных пошлин является необходимым шагом для защиты американского производства и рабочих мест в США.

Он сказал, что любые страны, неспособные к справедливой торговле с США, должны почувствовать последствия.

В своём выступлении он также подчеркнул:

Пошлины не рассматриваются как налог, а как инструмент защиты национальной безопасности и промышленных интересов.

Снижение торгового дефицита, возвращение производства в США и снижение зависимости от импорта — ключевые цели его политики.

США готовы к длительной торговой борьбе и не собираются отступать перед давлением рынка или глобальных экономических сообществ.