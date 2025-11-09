экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил, что не отменит пошлины

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп в своём посте на платформе Truth social вновь подтвердил неизменность своей тарифной политики.

Он заявил, что его политика никогда не изменится.

Трамп пояснил, что повышение импортных пошлин является необходимым шагом для защиты американского производства и рабочих мест в США.

Он сказал, что любые страны, неспособные к справедливой торговле с США, должны почувствовать последствия.

В своём выступлении он также подчеркнул:

Пошлины не рассматриваются как налог, а как инструмент защиты национальной безопасности и промышленных интересов.

Снижение торгового дефицита, возвращение производства в США и снижение зависимости от импорта — ключевые цели его политики.

США готовы к длительной торговой борьбе и не собираются отступать перед давлением рынка или глобальных экономических сообществ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com