экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Австралийский учёный получила награду за исследование воздушной передачи COVID-19

CentralAsia (CA) -  Австралийка Лидия Моравска, профессор и эксперт по качеству воздуха, была удостоена премии премьер-министра Австралии по науке за 2025 год.

СМИ пишут, что её исследования сыграли ключевую роль в том, что международные медицинские организации пересмотрели представления о передаче инфекции SARS-CoV-2. В начале пандемии было принято считать, что вирус передаётся преимущественно крупными каплями и контактно-воздушно. Морaвска показала, что основной путь — через мелкие аэрозоли, находящиеся в воздухе.

«Научные знания без цели — недостаточны. Моя цель — улучшить здоровье, улучшить жизни и благополучие общества», — сказала Морaвска.

Министр науки Австралии отметил, что её работа «переопределила, как мир понимает качество воздуха и передачу инфекций». 

Награда включает призовой фонд в размере 250 000 австралийских долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com