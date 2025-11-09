Австралийский учёный получила награду за исследование воздушной передачи COVID-19

CentralAsia (CA) - Австралийка Лидия Моравска, профессор и эксперт по качеству воздуха, была удостоена премии премьер-министра Австралии по науке за 2025 год.

СМИ пишут, что её исследования сыграли ключевую роль в том, что международные медицинские организации пересмотрели представления о передаче инфекции SARS-CoV-2. В начале пандемии было принято считать, что вирус передаётся преимущественно крупными каплями и контактно-воздушно. Морaвска показала, что основной путь — через мелкие аэрозоли, находящиеся в воздухе.

«Научные знания без цели — недостаточны. Моя цель — улучшить здоровье, улучшить жизни и благополучие общества», — сказала Морaвска.

Министр науки Австралии отметил, что её работа «переопределила, как мир понимает качество воздуха и передачу инфекций».

Награда включает призовой фонд в размере 250 000 австралийских долларов.