Гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс уходят в отставку из-за сфальсифицированной речи Трампа

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс уходят в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампа в программе Би-би-си Panorama.

«Би-би-си не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение. В целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность», — говорится в письме Дэйви.

По словам Дэйви, он согласовывает с советом директоров точные сроки увольнения, чтобы обеспечить плавную передачу дел новому руководителю в течение ближайших месяцев.

«Продолжающаяся полемика вокруг программы Panorama о президенте Трампе достигла такой стадии, что наносит ущерб Би-би-си — учреждению, которое я очень люблю, — заявила, в свою очередь, Дебора Тернесс. — Хотя были допущены ошибки, я хочу четко заявить, что недавние обвинения в предвзятости BBC News как организации являются ложными».

«Ответственность лежит на мне», — написала она, сообщив, что в субботу подала заявление об отставке Тиму Дэйви.

Тим Дэйви стал гендиректором Би-би-си в сентябре 2020 года. До этого он в течение семи лет возглавлял коммерческое подразделение корпорации, BBC Studios. В общей сложности он проработал на Би-би-си 20 лет.

Дебора Тернесс руководила BBC News с 2022 года. В рамках своей должности она отвечала за команду из более чем 5 тысяч человек, которая делает материалы и программы более чем на 40 языках для 500-миллионной аудитории по всему миру.

«Это печальный день для Би-би-си. Тим был выдающимся генеральным директором на протяжении последних пяти лет. Он продвигал Би-би-си вперед с решимостью, целеустремленностью и дальновидностью», — заявил председатель Би-би-си Самир Шах.

«Он всегда пользовался полной поддержкой с моей стороны и со стороны совета директоров. При этом я понимаю, что лично и профессионально на него оказывалось постоянное давление, которое привело его к принятию сегодняшнего решения. Весь совет директоров уважает это решение и понимает его причины», — добавил он.

Трамп в своей сети TruthSocial прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си, написав: «Все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на «искажении» моей очень хорошей (ИДЕАЛЬНОЙ!) речи 6 января».

«Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!», — написал Трамп.

Отставки Дэйви и Тернесс последовали за публикацией в газете Telegraph — в ней утверждалось, что документальный фильм программы Би-би-си Panorama «Трамп: Второй шанс?», который вышел в прошлом году, ввел зрителей в заблуждение, поскольку в нем была отредактирована речь президента США, произнесенная в тот день, когда его сторонники устроили беспорядки на Капитолийском холме.

Telegraph сообщила, что видела внутреннюю служебную записку, в которой утверждается, что в программе были смонтированы две разные части речи Трампа, из-за чего создавалось впечатление, будто он поощряет беспорядки в январе 2021 года. Записка была написана Майклом Прескоттом, бывшим независимым внешним советником комитета корпорации по редакционным стандартам.

В воскресенье, за несколько часов до объявления Дэйви, министр культуры Британии Лиза Нэнди заявила, что ситуация с программой Panorama является «очень серьезной», но в адрес телекомпании также были высказаны и другие обвинения, «самым серьезным из которых является то, что в Би-би-си существует системная предвзятость в освещении сложных вопросов».

Она добавила, что «полностью уверена» в том, что Самир Шах и Тим Дэйви серьезно относятся к этим обвинениям.

Комитет Палаты общин по вопросам культуры, медиа и спорта ранее направил письмо председателю Би-би-си с запросом о сложившейся ситуации. Сообщалось, что ответ на него он должен был дать в понедельник.