Климатические катастрофы заставили 250 млн человек покинуть свои дома за последние 10 лет, – отчет ООН

CentralAsia (CA) - Наводнения, штормы, засухи и экстремальная жара за последние десять лет стали причиной массовых перемещений населения по всему миру. Согласно новому отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, климатический кризис усугубляет конфликты, голод и неравенство, вынуждая ежедневно около 70 тысяч человек покидать свои дома.

По оценкам УВКБ ООН, в течение последнего десятилетия климатические катастрофы привели к вынужденному перемещению более 250 миллионов человек. К таким событиям относятся не только внезапные стихийные бедствия – наводнения, штормы, засухи, но и медленные процессы, как - опустынивание, поднятие уровня моря и деградация экосистем, которые непосредственно угрожают продовольственной и водной безопасности.

По состоянию на середину 2025 года 117 миллионов человек в мире были перемещены из-за войн, насилия и преследования. По мнению авторов отчета, климатический кризис является «мультипликатором рисков», который усиливает существующие социальные и экономические неравенства, в частности в странах, которые уже переживают военные конфликты.

Согласно отчету, страны, принимающие беженцев и одновременно страдающие от климатических бедствий, получают лишь четверть необходимого финансирования для противодействия последствиям изменений климата.

Беженцы и внутренне перемещенные лица часто живут в самых уязвимых зонах. Так, в мае 2024 года катастрофическое наводнение в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул унесло жизни 181 человека и заставило 580 тысяч покинуть свои дома. Среди них – 43 тысячи беженцев из Венесуэлы, Гаити и Кубы, которые жили в наиболее пострадавших районах.

Годом ранее циклон «Мокка» обрушился на Мьянму, разрушив инфраструктуру штата Ракайн, где с 2012 года проживали более 160 тысяч представителей этнической группы рохинджа в переполненных лагерях.

В 2024 году треть всех климатических катастроф, на которые реагировало УВКБ ООН, задела людей, которые уже были вынуждены покинуть свои дома из-за войн.

Около 75% всех беженцев в мире сейчас живут в странах, подверженных высокому или экстремальному воздействию климатических угроз. В Чаде, одном из самых бедных и политически нестабильных государств мира, наводнения заставили 1,3 миллиона человек покинуть свои дома.

УВКБ ООН предупреждает, что без решительных действий, направленных на сдерживание климатического кризиса и поддержку бедных стран, ситуация значительно ухудшится. По прогнозам, к 2050 году лагеря беженцев в самых жарких регионах мира могут сталкиваться с почти 200 днями опасной жары в год, что создаст серьезные риски для здоровья и жизни, а многие территории станут непригодными для проживания.