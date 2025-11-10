Росстат сообщил о росте цен на бензин и дизельное топливо в начале ноября

CentralAsia (CA) - Средняя розничная стоимость автомобильного топлива в России продолжила рост. По данным Росстата, с 28 октября по 5 ноября цена бензина увеличилась на 2 копейки, достигнув 65,47 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало заметнее — на 51 копейку, до 74,41 рубля за литр, пишет Deita.ru.

Среди марок бензина цена АИ-92 осталась без изменений — 62,37 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2 копейки и стоит теперь 67,48 рубля, а АИ-98 и выше прибавил 43 копейки — до 87,69 рубля за литр.

Рост цен зафиксирован в 43 субъектах страны. Наибольшее подорожание отмечено в Республике Тыва, Хабаровском и Приморском краях — в среднем на 1,4%. Одновременно в 37 регионах наблюдалось снижение стоимости топлива, сильнее всего — в Республике Марий Эл и Севастополе, где цены снизились на 2,4%.

В Москве на автозаправках бензин марки АИ-92 стоил от 58,89 до 65,99 рубля, АИ-95 — от 64,79 до 75,99 рубля, АИ-98 и выше — от 86,10 до 92,51 рубля за литр. В Санкт-Петербурге диапазон цен составил от 59,90 до 70 рублей за АИ-92, от 64,38 до 73,50 рублей за АИ-95 и от 88,20 до 92,39 рублей за АИ-98 и выше.

С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 12,9%, АИ-95 — на 11,7%, АИ-98 и выше — на 5,8%. В среднем рост цен на бензин составил 12,1%, на дизельное топливо — 6,1%. Индекс потребительских цен в период с 28 октября по 5 ноября увеличился на 0,11%, а с начала года — на 5,23%.