Трамп обещает выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от введенных глобальных пошлин

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые США получили с таможенных пошлин. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал глупцами людей, которые выступают против пошлин. Трамп также написал, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн.

«Каждый человек (за исключением лиц с высокими доходами!) получит дивиденды в размере как минимум $2000», - написал президент.

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году ввел торговые пошлины в отношении 180 стран и территорий. По данным Таможенной и пограничной службы США, к середине сентября правительство страны заработало на пошлинах около 90 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что Трамп и его администрация утверждают, что пошлины платят иностранные поставщики, большая часть расходов ложится на американские импортеров, отмечает NPR. В свою очередь малый бизнес и потребители сталкиваются с растущими ценами.

Верховный суд США 5 ноября начал рассматривать дело о законности пошлин, которые низшие инстанции уже признали незаконными.