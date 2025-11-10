экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Российская сторона выразила готовность вернуть прежний срок пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации — с 90 до 180 дней. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана по итогам XXVI заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней»,— сообщили в пресс-службе.

С 1 января 2025 года в России срок пребывания иностранных граждан без регистрации в течение года был сокращен до 90 дней. Изменения касаются всех иностранцев, прибывающих в РФ без виз, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами.

10 октября депутат Мажилиса Парламента Казахстана Болатбек Нажиметдинулы написал на своей странице в Instagram, что правительство РФ решило не применять ограничение в 90 дней к водителям, которые осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки. Он отметил, что это позволит сохранить «тысячи рабочих мест» перевозчиков из Казахстана, ведь они не будут попадать под штрафные санкции и депортацию из-за введенных ограничений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com