Таджикистан и США подписали соглашения на сумму свыше $3 млрд, включая заказ до 14 самолетов Boeing

CentralAsia (TJ) - На прошедших двусторонних встречах в рамках второго саммита «Центральная Азия – США» (С5+1) в Вашингтоне компании Таджикистана и США подписали ряд соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше $3,2 миллиарда.

Перечень подписанных документов опубликован на сайте Госдепартамента США. В ведомстве отметили, что «эти сделки принесут миллиарды долларов в экспорт США и создадут в стране тысячи рабочих мест».

Авиация

Таджикистан заявил о намерении приобрести 14 самолетов Boeing и авиационные вспомогательные системы на сумму $3,2 миллиарда. Соответствущее соглашение подписали авиакомпания «Сомон Эйр» и компания Boeing. «Эта сделка укрепит доверие к американским аэрокосмическим технологиям», – указали в Госдепе. «Сомон Эйр» уточнила, что речь идёт о самолётах Boeing 787 Dreamliner и 737 MAX.

Критически важные ископаемые

Таджикистан подписал соглашение с американской организацией Transparent Earth на сумму $32,5 млн. Документ предусматривает предоставление технической помощи и использование технологий дистанционного зондирования для повышения эффективности в горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах Таджикистана.

Цифровая модернизация

Таджикистан заключил партнерские и лицензионные соглашения со Starlink для расширения цифровой инфраструктуры страны и обеспечения надежной связи даже в труднодоступных районах.

Искусственный интеллект

Соглашение между Perplexity AI и таджикской компанией zypl.ai предусматривает внедрение первого в мире агентного браузера на базе ИИ, адаптированного для государственных учреждений. Проект усилит потенциал Таджикистана в сфере инноваций, регионального влияния и разработки политики на основе искусственного интеллекта.

Инфраструктура ИИ и энергетика

Компании SuperMicro, Cerebris и zypl.ai разработают инфраструктуру для центров обработки данных на базе ИИ в Таджикистане. Проект поддерживается обязательством республики построить 1 ГВт гидроэлектроэнергии, что создаст основу для превращения республики в региональный центр высокотехнологичных решений.

Инвестиции в производство

Coca-Cola инвестирует $9 миллионов в расширение завода в Душанбе. Это увеличит объемы производства и укрепит присутствие американских товаров на таджикском рынке.

Президенты США Дональд Трамп и Таджикистана Эмомали Рахмон 6 ноября провели в Вашингтоне двусторонние переговоры, подтвердив намерение укреплять сотрудничество в области критически важных полезных ископаемых, цифровой связи и модернизации авиации.

Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между Таджикистаном и США. Было отмечено, что в Таджикистане уже действуют свыше 70 компаний с участием американского капитала.

