В Словакии столкнулись поезда, пострадали десятки человек

CentralAsia (CA) -  В Словакии вечером 9 ноября на участке путей между Братиславой и городом Пезинок столкнулись два пассажирских поезда.

В результате столкновения, сообщают местные СМИ, включая aktuality.sk, погибших нет, но пострадали десятки человек. По данным на утро 10 ноября, 20 пострадавших госпитализированы.

Один из поездов врезался в хвостовую часть другого. Один поезд следовал из Братиславы, второй — из Нитры.

В момент столкновения, по данным МВД Словакии, в поездах находились около 800 человек, в основном студенты.

Президент Словакии Петер Пеллегрини пожелал пострадавшим при столкновении поездов скорейшего выздоровления и поблагодарил экстренные службы за профессионализм.

Это уже вторая авария на железных дорогах Словакии за последний месяц: 13 октября на востоке страны столкнулись два поезда, пострадали около 100 человек.

