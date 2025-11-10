Прокуратура Южной Кореи обвинила бывшего президента Юн Сок Ёля в пособничестве КНДР

экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
CentralAsia (CA) -  Прокуратура Республики Корея предъявила дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю. Ему вменяют злоупотребление властью и пособничество вражескому государству, то есть КНДР, сообщает «Рёнхап».

По версии следствия, экс-президент приказал нанести удар беспилотником по Пхеньяну в октябре прошлого года, чтобы спровоцировать Северную Корею на военные действия и тем самым создать предлог для введения военного положения. Запущенный беспилотник упал в районе Пхеньяна, и это, утверждает обвинение, привело к утечке военной тайны.

«Ренхап» отмечает, что обвинение в пособничестве КНДР не требует факта и доказательств сговора с соседним государством. Статью о пособничестве можно применить в случае любого ущерба военным интересам страны. В этом же обвинили бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и бывшего руководителя Командованием контрразведки Вооруженных сил Ё Ин Хёна.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент. Экс-президента обвинили в организации мятежа и в январе отправили под арест.

