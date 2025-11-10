На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Солнце за прошедшие сутки зафиксировано более 10 вспышек. Об этом 10 ноября сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вспышечная активность — за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю — умеренное с пиком 11–12 ноября», — говорится в сообщении.

При этом специалисты предупредили, что в ближайшие сутки возможны слабые геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Кроме того, сохраняется вероятность новых мощных солнечных вспышек, которые могут повлиять на Землю.

Ранее, 9 ноября, сообщалось о мощной вспышке Солнца, направленной в сторону Земли. Уточнялось, что балл природного явления достиг уровня X1.79, который является одним из высших. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным вдоль линии Солнце — Земля.