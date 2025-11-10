На Филиппины обрушился супертайфун «Фунг-Вонг», эвакуированы миллион человек

CentralAsia (CA) - В воскресенье супертайфун «Фунг-вонг» обрушился на Филиппины. Как сообщает Reuters, погибли как минимум два человека, а 1 млн человек были эвакуированы.

По данным метеобюро Pagasa, шторм прошел над северной частью самого густонаселенного острова архипелага – Лусона, с проливным дождем и ветром скоростью 185 км/ч, с порывами до 230 км/ч. Ожидается, что после прохождения над островным государством «Фунг-вонг» повернет на север в сторону Тайваня и постепенно снизит темп.

По словам властей, основной удар шторма пришелся на Лусон и еще один остров Восточного Висайского архипелага: один человек утонул, а еще один оказался под завалами. В провинции Аврора на острове Лусон нет электричества. Несколько аэропортов, в том числе Сангли около столицы Манилы и Бикол на юге, закрылись.

Напомним, что недавний тайфун «Калмаеги» унес жизни 224 человек на Филиппинах и пятерых – во Вьетнаме.