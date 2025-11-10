На Филиппины обрушился супертайфун «Фунг-Вонг», эвакуированы миллион человек

- Азия и мир, общество
- 14:56, 10 ноября 2025
- Просмотров: 1307
CentralAsia (CA) - В воскресенье супертайфун «Фунг-вонг» обрушился на Филиппины. Как сообщает Reuters, погибли как минимум два человека, а 1 млн человек были эвакуированы.
По данным метеобюро Pagasa, шторм прошел над северной частью самого густонаселенного острова архипелага – Лусона, с проливным дождем и ветром скоростью 185 км/ч, с порывами до 230 км/ч. Ожидается, что после прохождения над островным государством «Фунг-вонг» повернет на север в сторону Тайваня и постепенно снизит темп.
По словам властей, основной удар шторма пришелся на Лусон и еще один остров Восточного Висайского архипелага: один человек утонул, а еще один оказался под завалами. В провинции Аврора на острове Лусон нет электричества. Несколько аэропортов, в том числе Сангли около столицы Манилы и Бикол на юге, закрылись.
Напомним, что недавний тайфун «Калмаеги» унес жизни 224 человек на Филиппинах и пятерых – во Вьетнаме.