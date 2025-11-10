Кремль: Токаев посетит Россию с двухдневным визитом 11 и 12 ноября

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента РФ Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с двухдневным государственным визитом 11 и 12 ноября, сообщил Кремль.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Будут подняты и основные темы региональной и глобальной повестки дня, сообщили в Кремле.

Также ожидается, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Уральске.

Кроме того, к подписанию уже подготовлены важные документы. О них сообщал сам Токаев в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым 31 октября. Документы позитивно скажутся на сотрудничестве стран. Лидер Казахстана отмечал, что в республике считают эту встречу «рубежным событием» в отношениях с РФ.

О визите Токаева сообщило посольство Казахстана в России еще 22 октября. Однако тогда говорилось, что президент республики посетит Россию только 12 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения