Рабочая неделя в Узбекистане будет относительно тёплой — днём ожидается до +20 градусов

CentralAsia (UZ) - В понедельник и в ближайшие дни по территории Узбекистана продолжится постепенное повышение температуры воздуха, сообщил Узгидромет.

10−11 ноября (понедельник и вторник) ночью и утром температура воздуха составит 0…+3 градуса Цельсия, днём — +13…+16.

С середины недели в ночные и утренние часы температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов, а днём воздух — до +17…+20.

По большей части территории республики в эти дни сохранится сухая погода. Лишь в горных районах Ташкентской области 10−11 ноября местами возможны осадки.

В Ташкенте неделя будет без осадков. Температура 10−11 ноября ночью составит +2…+4, днём — +13…+16 градусов. 12−14 ноября ночью ожидается +4…+7, днём — +17…+20 градусов. Ветер восточный 3−8 м/с.