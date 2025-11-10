Снег и гололед ожидаются на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) - Большая часть Казахстана с 11 по 13 ноября будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим ожидаются осадки (дождь, снег), в северной половине страны – с низовой метелью, 13 ноября в горных районах юго-востока – сильные осадки, сообщает «Казгидромет».

Только на юге Казахстана будет преимущественно без осадков. Также по республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

На западе страны днем будет +8+18 градусов, на востоке -5+5 градусов, на юге +10+18 градусов. На северо-западе ожидается понижение температуры до -5+10 градусов, на севере – до -2-7, а в центре страны – до -8+3 градусов. На юго-востоке температура снизится до +5+10 градусов, в горных районах до 0-5 градусов.

