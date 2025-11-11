В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Восемь человек погибли и по меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва автомобиля недалеко от Красного форта, одной из главных достопримечательностей Нью-Дели. Причины взрыва устанавливает индийская полиция: «изучаются все возможные версии». Об этом пишет Би-Би-Си.

Автомобиль Hyundai i20 взорвался на светофоре на оживленной улице недалеко от входа на станцию метро, расположенной рядом с исторической крепостью. В машине находились три человека. Взрывной волной повредило соседние автомобили, несколько машин и авторикши загорелись.

Красный форт или Лал-Кила — построенная в 17 веке историческая цитадель эпохи Великих Моголов в районе Старого Дели, пользующаяся популярностью у туристов.

По ежегодной традиции, 15 августа в День независимости Индии индийские премьер-министры обращаются к нации с бастиона Красного форта.

Как сообщают очевидцы, машина медленно двигалась по улице и остановилась на красном сигнале светофора, когда произошел взрыв.

Район взрыва оцепила полиция.

По информации индийского телеканала NDTV, владельца автомобиля арестовали.

В индийской столице объявили повышенную тревогу, а в других штатах усилили меры безопасности, в частности, в Уттар-Прадеш, где находится Тадж-Махал, и в Мумбае, финансовой столице Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибшим.

Глава МВД Индии Амит Шах сказал, что во вторник утром будет проведено совещание высокопоставленных сотрудников его ведомства.

«Мы изучаем все возможные версии и проведём тщательное расследование. Все версии происшествия будут расследованы, и мы представим результаты общественности», — заявил Шах.