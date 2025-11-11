Товарооборот Казахстана и России приближается к 30 млрд долларов, - Токаев

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке в 30 млрд долларов. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Российской газеты», опубликованной 11 ноября.

Президент Казахстана сообщил, что основой его визита в Москву станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, этот документ откроет новую эру в двусторонних связях и подтвердит высокий уровень взаимного доверия и готовности к более тесной совместной работе по всем направлениям.

«РФ входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан, в свою очередь, находится в пятерке основных торговых партнеров России. Товарооборот между двумя странами стабильно растет и приближается к отметке 30 млрд долларов. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские инвесторы входят в число лидеров по вложениям в экономику Казахстана, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности страны и прочных деловых связях между государствами», - сообщил президент РК.

По его словам, фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России являются более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов.

В целом на территории Казахстана работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом.

Как отметил Токаев, особое место в сотрудничестве занимает энергетика. Казахстан и Россия обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии, а также реализуют проекты по строительству и модернизации энергетических объектов.

Государственный визит состоится Токаева в Москву состоится 11-12 ноября. В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

