Вечная дружба Казахстана и России — путеводная звезда для наших государств и народов, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Вечная дружба Казахстана и России — путеводная звезда для наших государств и народов. Такими словами описал отношения Казахстана и России президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Российской газеты», опубликованной 11 ноября.

По его словам, народы Казахстана и России веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии. Две страны объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия и совместная работа по обеспечению благополучия братских народов.

«На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов», - отметил лидер Казахстана.

Он добавил, что с момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией. В первой концепции внешней политики страны, а затем и в последующих подобных документах российское направление фиксировалось как неизменный приоритет.

«В 1992 году был подписан первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов», - сообщил Токаев.

Президент отметил, что многое в мире и на постсоветском пространстве изменилось с тех пор, но ключевой тезис, сформулированный в тексте Договора, не потерял актуальности:

«Вечная дружба — это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных, неоднозначных реалий современного и будущего времени».

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. «В основе такого сотрудничества — осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба — это путеводная звезда для наших государств и народов», - сообщил президент.

По его словам, отношения двух стран отличаются зрелостью и устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии. «Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России — это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности», - заключил Токаев.

