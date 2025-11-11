Казахстан и Россия развивают ключевые транспортные коридоры Евразии, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Углубление взаимодействия с Россией в транспортно-логистической отрасли является делом повышенной стратегической важности. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Российской газеты», опубликованной 11 ноября.

По его словам, через территорию Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров — пять железнодорожных и восемь автомобильных, на долю которых приходится около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

«Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии», - отметил казахский лидер.

Токаев добавил, что для достижения этой цели Казахстан и Россия работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора “Западная Европа — Западный Китай”, а также реализуют проекты по модернизации 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Кроме того, страны прилагают усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора «Север — Юг», где уже сегодня наблюдается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе, по словам президента, играет железная дорога Россия — Казахстан — Туркменистан — Иран.

«Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет», - сообщил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что перечисленные направления занимают важное место в сотрудничестве двух стран, однако спектр казахстанско-российского взаимодействия значительно шире.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения