Казахстан и Россия развивают ключевые транспортные коридоры Евразии, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Углубление взаимодействия с Россией в транспортно-логистической отрасли является делом повышенной стратегической важности. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Российской газеты», опубликованной 11 ноября.
По его словам, через территорию Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров — пять железнодорожных и восемь автомобильных, на долю которых приходится около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.
«Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии», - отметил казахский лидер.
Токаев добавил, что для достижения этой цели Казахстан и Россия работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора “Западная Европа — Западный Китай”, а также реализуют проекты по модернизации 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.
Кроме того, страны прилагают усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора «Север — Юг», где уже сегодня наблюдается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе, по словам президента, играет железная дорога Россия — Казахстан — Туркменистан — Иран.
«Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет», - сообщил Токаев.
Президент Казахстана добавил, что перечисленные направления занимают важное место в сотрудничестве двух стран, однако спектр казахстанско-российского взаимодействия значительно шире.