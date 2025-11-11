Сенат США в окончательном голосовании поддержал законопроект об отмене шатдауна

CentralAsia (CA) - Законопроект, который позволит прекратить самую продолжительную в истории США приостановку работы правительства, приняли в США, сообщает The New York Times. За проект бюджета проголосовал сенат США.

По данным газеты, группа демократов присоединилась к республиканцам и поддержала проект, который исключает ключевое требование Демократической партии.

За законопроект проголосовали 60 сенаторов — 52 республиканца и восемь демократов. Против выступили 40 человек, в том числе лишь один республиканец. Голосование прошло на 41-й день шатдауна.

Накануне вечером верхняя палата конгресса одобрила законопроект, который позволит прекратить шатдаун и частично возобновить деятельность государственных структур.

Билль предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска. Республиканцы рассчитывают, что президент страны Дональд Трамп сможет подписать закон в ближайшие дни.

Финансовый год в США начался 1 октября, но из-за политических разногласий конгресс не успел утвердить бюджет в положенный срок. В таких случаях, согласно американскому законодательству, государственные органы не могут тратить деньги без одобрения конгресса, а госслужащие вынуждены брать неоплачиваемые отпуска.

Главной причиной спора между республиканцами и демократами стало продление субсидий, предусмотренных законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), действие которых истекает в конце 2025 года. Демократы выразили готовность поддержать бюджет только при условии сохранения этих субсидий.