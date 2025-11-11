На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки

CentralAsia (CA) - За сутки 10 ноября на Солнце произошло 15 вспышек, включая вспышку высшего балла Х1.2, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли», — отметили ученые. Одна из вспышек достигла класса М.

В РАН также уточнили прогноз на 11 ноября: к концу дня ожидается ухудшение геомагнитной обстановки с выходом на уровень бурь G1-G2. Пик активности придется на 12 ноября, когда интенсивность может достичь уровня G3-G4. При этом сохраняется вероятность повторных мощных солнечных вспышек, включая события высшего класса.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.

Высшей уровень вспышки класса Х зафиксировали 10 ноября в 12:19 мск. За день до этого, 9 ноября, в РАН сообщили о вспышке мощностью Х1.79. После нее Солнце выбросило значительный объем плазмы в сторону Земли.

Это не первые с начала месяца вспышки на Солнце высшего класса X. 4 ноября ученые зафиксировали на звезде вспышку мощностью X1.8. Событие произошло на «относительно безопасном» удалении от Земли.