Число жертв супертайфуна «Фунг-вонг» на Филиппинах возросло до 18

CentralAsia (CA) - Количество жертв супертайфуна «Фунг-вонг» на Филиппинах увеличилось до 18, передает телеканал ABS-CBN News. Большинство людей погибли из-за оползней.

Число жертв может вырасти, но значительное увеличение маловероятно, сообщил заместитель администратора национальной гражданской обороны Рафаэлито Алехандро.

«Сейчас для нас самой большой проблемой является восстановление коммуникаций, расчистка дорог, а также восстановление линий электропередачи и связи», – сказал он. По его оценкам, восстановление может занять несколько недель.

«Фун-вонг» стал вторым тайфуном на Филиппинах за неделю. Новая стихия принесла проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого достигали 225 км/ч. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на фоне этого объявлял о введении в стране режима чрезвычайного положения. Сейчас «Фун-вонг» направляется в сторону Тайваня.

Прошлый супертайфун «Калмаэги» (на Филлипинах – супертайфун «Тино») унес жизни по меньшей мере 232 человек.