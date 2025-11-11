2025 год станет одним из самых тёплых в истории наблюдений, - Всемирная метеорологическая организация

CentralAsia (CA) - Тревожная тенденция аномально высоких температур продолжается: 2025 год, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), может стать вторым или третьим самым тёплым годом за всю 176-летнюю историю наблюдений.

Согласно обновлённому сообщению ВМО о состоянии глобального климата, последние 11 лет — с 2015 по 2025 год — стали самыми жаркими в истории, а средняя температура с января по август 2025 года была на 1,42 ± 0,12 °C выше уровня доиндустриального периода.

Рекордно высокие концентрации парниковых газов и рост теплосодержания океана, зафиксированные в 2024 году, продолжают увеличиваться. Морской лёд в Арктике после зимних заморозков достиг минимальной площади за всё время наблюдений, а в Антарктике его протяжённость остаётся значительно ниже нормы. Уровень мирового океана продолжает расти, несмотря на кратковременные колебания, вызванные природными факторами.

Экстремальные погодные явления — от разрушительных ливней и наводнений до сильнейшей жары и лесных пожаров — в августе 2025 года оказали серьёзное воздействие на жизнь людей и экономику многих стран, вызвав миграцию населения и подорвав устойчивое развитие.

«Эта беспрецедентная череда высоких температур и рекордные выбросы парниковых газов показывают, что в ближайшие годы почти невозможно избежать временного превышения порога в 1,5 °C. Но наука ясно указывает, что при решительных действиях всё ещё можно удержать потепление на этом уровне к концу века», — заявила Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

«Каждый год с превышением 1,5 °C усиливает неравенство и наносит экономический и экологический ущерб. Мы должны действовать быстро и масштабно, чтобы сделать это превышение кратковременным и безопасным», — подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Саммите по климату в Белене.

Обновлённый доклад ВМО был опубликован к Конференции ООН по изменению климата (КС-30) в Белеме, Бразилия. В нём представлены ключевые климатические показатели и тенденции, а также оценка мер поддержки стран в области прогнозирования и адаптации.

По данным организации, число стран с системами заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях выросло с 56 в 2015 году до 119 в 2024 году, однако в 40 % государств такие системы всё ещё отсутствуют.

Национальные метеорологические и гидрологические службы играют всё более важную роль в климатической политике, включая сельское хозяйство, энергетику, здравоохранение и водные ресурсы. Почти две трети стран уже предоставляют климатические услуги, тогда как пять лет назад этот показатель составлял лишь 35 %.

ВМО подчёркивает, что с учётом влияния климатических факторов на развитие возобновляемой энергетики особенно важно прогнозировать и учитывать их, чтобы создавать надёжные и устойчивые системы чистой энергии.