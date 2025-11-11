Трамп пригрозил «Би-би-си» судебным иском на $1 млрд за фальсификацию его речи, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп угрожает «Би-би-си» судебным иском как минимум на $1 млрд за «злонамеренную, оскорбительную» фальсификацию его речи о штурме Капитолия в январе 2021 года.

В письме, которое оказалось в распоряжении The New York Times, президент США требует отозвать документальный фильм, в котором телеканал исказил речь Трампа, принести публичные извинения и выплатить компенсацию. Если эти требования не будут выполнены, «у президента Трампа не останется иного выбора, кроме как отстаивать свои законные и справедливые права», в том числе «путем подачи судебного иска о возмещении ущерба в размере не менее $1 млрд», передает газета.

Выполнить все требования Дональда Трампа «Би-би-си» должен до 17:00 по восточному времени 14 ноября.

«Би-би-си» предупреждена», — говорится в письме, и добавляется: «Пожалуйста, ведите себя соответственно».

Накануне гендиректор «Би-би-си» Тим Дэви и гендиректор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи американского лидера.

Согласно результатам расследования The Telegraph, документальный фильм «Би-би-си» Panorama содержал отредактированную речь Трампа, чем ввел зрителей в заблуждение.

В частности, «Би-би-си» смонтировал две части речи Трампа для создания впечатления, будто бы он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США в 2021 году.