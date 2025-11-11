Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда объявили о приостановке мирного договора с Камбоджей, который был заключен 26 октября. Решение принято после того, как двое тайских солдат пострадали при взрыве наземной мины, установленной недалеко от границы двух стран.

О прекращении действий по выполнению совместной декларации, которая была подписана в Куала-Лумпуре в конце прошлого месяца, сообщил представитель правительства Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат. «Мы думали, что угроза безопасности ослабла, но на самом деле она не уменьшилась»,— заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвираку (цитата по AFP).

В министерстве иностранных дел Камбоджи заявили, что серьезно обеспокоены действиями Таиланда. Там добавили, что Пномпень по-прежнему настроен выполнять положения мирного договора.

Тайская армия подозревает, что мина, на которой подорвались солдаты, была установлена на границе совсем недавно, передает Bloomberg. Это был седьмой подобный случай на границе за четыре месяца.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился в конце мая. В июле боевые действия усилились — стороны применяли артиллерию и авиацию, были жертвы среди мирных жителей. В октябре страны подписали мирный договор. Он предусматривает меры по разоружению, освобождение 18 камбоджийских солдат, находящихся в плену, а также сотрудничество в разминировании территорий.