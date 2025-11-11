экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Песков: Кремлю интересно узнать о содержании беседы Токаева с Трампом
Предыстория: Трамп и Токаев провели переговоры в Вашингтоне, Казахстан и США заключили сделки на сумму более $17 млрд

CentralAsia (KZ) -  Кремлю было бы интересно услышать содержание контактов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны»,— сказал представитель Кремля.

«Казахстан — это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник, поэтому частое общение — это неотъемлемая часть таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества»,— отметил Дмитрий Песков. Касым-Жомарт Токаев будет с визитом в России 11-12 ноября.

На прошлой неделе в Белом доме состоялся саммит США—Центральная Азия с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Дональд Трамп провел двусторонние переговоры в том числе с Касым-Жомарт Токаевым. Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве Казахстана и США в сфере критически важных минералов.

