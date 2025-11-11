МИД Афганистана заявил о провале переговоров с Пакистаном в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Наим заявил, что переговоры с Пакистаном в Стамбуле не увенчались успехом «из-за нереалистичных требований пакистанской стороны». Его слова передает агентство Bakhtar.

Он утверждает, что прогрессу в переговорах, на которые Афганистан прибыл «с добрыми намерениями», помешало «отсутствие сотрудничества со стороны пакистанской делегации». Кабул, в свою очередь, «готов к любому разумному соглашению», уверил он.

Ранее, 10 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал план турецкой миротворческой инициативы по предотвращению конфликта между Пакистаном и Афганистаном. Президент намерен отправить в Исламабад глав МИДа, Минобороны и спецслужб, чтобы обсудить пути нормализации отношений между двумя странами. Господин Эрдоган также заявил, что «не теряет надежды довести до позитивного результата мирные переговоры», начатые в Катаре и продолжившиеся при турецком посредничестве в Стамбуле.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном обострились после того, как в ночь с 9 на 10 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, а также по рынку в афганской провинции Пактика. В ходе атаки были уничтожены три руководителя пакистанских талибов, скрывавшиеся на территории Афганистана.