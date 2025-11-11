В России предложили запретить депортацию иностранцев, участвовавших в СВО

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Комиссия правительства России одобрила предложения, согласно которым иностранцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне РФ в ходе специальной военной операции (СВО), не будут выдворять из страны и лишать трудовых патентов. Также планируется установить запрет в отношении таких мигрантов на выдачу их другим государствам для уголовного преследования и исполнения приговоров, сообщает РБК.

Подчеркивается, что в случае утверждения поправок в действующее законодательство, Россия будет отказывать в выдаче какой-либо стране гражданина иностранного государства, даже если за рубежом против него заведено уголовное дело или уже вынесен приговор. Норма коснется лиц, проходящих или проходивших военную службу в российской армии или иных формированиях и участвовавших в боевых действиях.

Также планируется значительно облегчить нахождение в РФ остальным мигрантам, отслужившим в рядах Вооруженных сил. В случае одобрения законопроектов Государственной думой и Советом Федерации, а также после подписания президентом страны, органам власти запретят принимать в отношении таких иностранцев решения о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, отказывать в выдаче вида на жительство (ВНЖ), аннулирования трудового патента.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, вместо административного выдворения для указанных лиц будет предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 50 тысяч рублей (от $12 до $600) либо обязательные работы на срок до 200 часов.

«Принятие указанных поправок обусловлено необходимостью сохранения военных тайн посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории РФ», — пояснил юрист.

Ранее российские власти упростили получение гражданства РФ иностранцам, подписавшим контракт с армией или участвовавшим в СВО, а также их семьям. Они смогут подать заявку на гражданство на основании соответствующей справки из Министерства обороны.

Как сообщала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в 2024 году было принято свыше 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств, а принудительно страну покинули свыше 157 тысяч приезжих. Также в прошлом году было направлено 267,2 тысячи представлений о неразрешении въезда в РФ (на 93,8 тысячи больше, чем за 2023 год).

Если говорить о гражданах стран Центральной Азии, то за участие в боевых действиях на стороне другого государства на родине их ждет уголовное преследование. Во всех постсоветских республиках региона за совершение подобных преступлений применяется статья о наемничестве, предусматривающая, как правило, длительное тюремное заключение — до 10 лет.

Впрочем, на практике суды редко выносят столь суровые приговоры. Например, известно, что в Узбекистане зачастую назначают гораздо меньший срок или вовсе наказание, не связанное с лишением свободы.