В столице Пакистана у здания суда взорвался автомобиль, погибли 12 человек

CentralAsia (CA) - Двенадцать человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате взрыва у здания суда в Исламабаде, где во вторник, 11 ноября, подорвал себя террорист-смертник, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в правоохранительных органах Пакистана.

По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, оставленном неподалеку от входа в здание окружного суда. Среди жертв теракта — адвокаты и граждане, которые направлялись в суд.

После того как прогремел взрыв, все судебные заседания были остановлены, находившихся в здании эвакуировали.

Раненых доставили в больницу Пимс, где объявлено чрезвычайное положение. Многие из них находятся в критическом состоянии, уточняет Reuters. По данным агентства, в результате взрыва погибли не 12, а восемь человек.

На месте теракта полиция обнаружила фрагменты тела предполагаемого исполнителя, добавляет Geo.

Взрыв в Исламабаде произошел на следующий день после аналогичного в столице Индии Нью-Дели, который полиция квалифицировала как теракт.

Припаркованный автомобиль Hyundai i20 был взорван возле исторической достопримечательности Красный форт (Лал-Кила) в старых кварталах города, где много туристов. Теракт унес жизни по меньшей мере восьми человек, еще 20 получили ранения.

Как пишет India Today, следователи полагают, что террорист-смертник был членом группировки, действующей в округе Фаридабад. В столице и соседнем штате Уттар-Прадеш объявили режим повышенной готовности, на религиозных объектах усилили меры безопасности.