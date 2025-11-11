экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

По данным МВД Грузии, самолет упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от государственной границы.

На борту самолета находились 20 человек, включая членов экипажа, пишет агентство «Анадолу».

Власти трех стран совместно ведут поисково-спасательные работы.

О последствиях и причинах крушения пока информации не поступало.

