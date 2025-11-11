Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана
- Азия и мир, происшествия
- 21:14, 11 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
По данным МВД Грузии, самолет упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от государственной границы.
На борту самолета находились 20 человек, включая членов экипажа, пишет агентство «Анадолу».
Власти трех стран совместно ведут поисково-спасательные работы.
О последствиях и причинах крушения пока информации не поступало.
