В Узбекистане ночью произошло землетрясение силой 4,5 балла

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 23:32 11 ноября произошло землетрясение силой 4,5 балла в эпицентре.

Как сообщает Институт сейсмологии Академии наук, эпицентр располагался недалеко от границы с Кыргызстаном: в 13 км к юго-востоку от села Баймак, в 14 км к юго-востоку от села Кара-Ункур.

Очаг находится в 26 км к северо-западу от узбекистанского города Наманган.

В кыргызстанских селах Кара-Ункур, Баймак, Ажек ощущались толчки силой 4 балла, в городе Кербен 3 балла.