В Узбекистане ночью произошло землетрясение силой 4,5 балла
- 8:48, 12 ноября 2025
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 23:32 11 ноября произошло землетрясение силой 4,5 балла в эпицентре.
Как сообщает Институт сейсмологии Академии наук, эпицентр располагался недалеко от границы с Кыргызстаном: в 13 км к юго-востоку от села Баймак, в 14 км к юго-востоку от села Кара-Ункур.
Очаг находится в 26 км к северо-западу от узбекистанского города Наманган.
В кыргызстанских селах Кара-Ункур, Баймак, Ажек ощущались толчки силой 4 балла, в городе Кербен 3 балла.
