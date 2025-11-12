Возле кыргызско-китайской границы ночью произошло землетрясение силой 3,9 балла
- 8:53, 12 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Возле кыргызско-китайской границы в 05:13 12 ноября произошло землетрясение силой 3,9 балла в эпицентре.
По данным Института сейсмологии Кыргызстана очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 170 км от города Каракол.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.
