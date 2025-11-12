экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Возле кыргызско-китайской границы ночью произошло землетрясение силой 3,9 балла

CentralAsia (CA) -  Возле кыргызско-китайской границы в 05:13 12 ноября произошло землетрясение силой 3,9 балла в эпицентре.

По данным Института сейсмологии Кыргызстана очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 170 км от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

