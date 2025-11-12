В Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева

CentralAsia (KZ) - В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, находящимся в России с двухдневным государственным визитом. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая встречу, Владимир Путин поблагодарил казахстанского лидера за визит и отметил, что, несмотря на постоянные рабочие контакты, протокольные встречи также имеют значение для межгосударственных отношений.

«Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке обсудить все вопросы, представляющие особый интерес, а завтра вместе с коллегами пройтись по всей повестке двусторонних отношений и наметить перспективы сотрудничества», - сказал Путин.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил благодарность за приём и отметил стратегический и союзнический характер отношений между двумя странами.

«Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались и не работали бы вместе. Каких-либо серьёзных проблем между нашими государствами не существует, а возникающие вопросы решаются усилиями глав государств и правительств», - сказал он.

Президент Казахстана также добавил, что рад возможности обменяться мнениями в неформальной обстановке и поделиться наблюдениями с российским лидером.

Завершая беседу, Владимир Путин пригласил Токаева продолжить разговор в неформальной обстановке.

