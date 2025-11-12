Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Путин и Мирзиёев обсудили реализацию масштабных проектов, особенно в сфере энергетики, и затронули международные вопросы. Они отметили важную роль межрегионального взаимодействия России и Узбекистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей. Также при разговоре была затронута практическая отдача от проведенного в октябре 2025 года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся после визита Мирзиеева в Вашингтон для участия в саммите Центральная Азия — США. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за то, что «до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии». По итогам переговоров Дональд Трамп также объявил о «невероятном» торгово-экономическом соглашении, согласно которому в течение трех лет Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих десяти лет — более $100 млрд в ключевые секторы экономики США, включая добычу важнейших полезных ископаемых, производство автомобильных запчастей и авиацию.