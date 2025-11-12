В Москве открыли сквер Дружбы России и Казахстана

- Азия и мир, общество
- 9:32, 12 ноября 2025
CentralAsia (CA) - В Москве 11 ноября состоялось открытие сквера Дружбы России и Казахстана. Об этом сообщили СМИ Казахстана.
Сквер получил своё название в честь исторических и культурных связей между двумя государствами, а также в ответ на открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане.
Озеленённая территория расположена перед станцией метро «Алма-Атинская» и недалеко от одноимённой улицы. Метростанция была названа в 2012 году в честь города Алматы, где в годы ВОВ формировалась Панфиловская дивизия.
«Мы открываем сквер Дружбы Казахстана и России. Для нас это не просто один из тысячи скверов столицы — это важный и закономерный результат многолетнего взаимного уважения, искреннего доверия и личной дружбы глав наших государств Касыма-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Его символизм заключается в духе вечной дружбы между нашими народами, проверенной временем и историей», - сказала министр культуры РК Аида Балаева.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Якцин отметил, что инициатива московских властей и Министерства иностранных дел России по созданию сквера подтверждает добрососедский и стратегический характер отношений между Россией и Казахстаном.
Сквер стал новым общественным пространством для прогулок, отдыха и встреч. По словам жителей района, территория благоустроена и озеленена, здесь комфортно гулять с детьми и проводить свободное время.
Переименование сквера приурочено к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.