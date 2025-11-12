Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан 18 ноября посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан совершит рабочий визит в Казахстан 18–19 ноября. Об этом 11 ноября сообщили казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Казахстане.

В рамках визита О’Салливана запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.

Это будет уже его пятая поездка в Казахстан менее чем за три года. Первый визит состоялся в ноябре 2023 года, второй — в апреле 2024 года, третий — в июне 2024 года, а четвертый — в январе 2025 года.

В пресс-службе ЕС напомнили, что должность Международного специального посланника ЕС по санкциям была учреждена Европейской комиссией для поддержания постоянного диалога с третьими странами с целью предотвращения уклонения или обхода ограничительных мер, введённых против России после начала войны в Украине.

Дэвид О’Салливан занимает этот пост с января 2023 года. Он является бывшим генеральным секретарём Европейской комиссии и экс-послом ЕС в США, а его дипломатическая карьера в европейских структурах насчитывает более 30 лет.

