Власти Ирана исключили перенос столицы из Тегерана из-за нехватки воды

CentralAsia (CA) - Вопрос о переносе столицы Ирана из Тегерана снят с повестки, а нехватку воды планируется разрешить при помощи перекачки из Персидского залива. Об этом заявил представитель президента Ирана по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде, передает Tasnim.

«Окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране»,— сказал Али Абдолализаде журналистам.

«Грандиозный проект по переброске воды из Персидского залива в Тегеран, протяженностью в тысячу километров, завершен отечественными специалистами и в настоящее время считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана»,— пояснил он.

В Тегеране находятся как минимум пять крупных плотин, от которых зависит подача питьевой воды, и все эти объекты находятся в критическом состоянии. Из-за этого с 9 ноября в ночные часы напор воды будет ослаблен. Президент Масуд Пезешкин даже допускал, что жителей Тегерана придется эвакуировать, а столицу перенести на побережье Персидского залива.

Проблемы с запасом воды в водохранилищах обострилась из-за сильнейшей за 60 лет засухи и аномальной жары, с которой Иран столкнулся минувшим летом. При этом, по оценкам экспертов, реальной причиной стало нерациональное управление водными ресурсами и неэффективность сельскохозяйственного сектора.