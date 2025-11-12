Россия готова обсуждать с США возобновление подготовки встречи Путина и Трампа, - Лавров

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Москва готова обсуждать с Вашингтоном возобновление подготовки к саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов», - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, «если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно».

«Тем более, что (президент США) Дональд Трамп на встрече с (премьер-министром Венгрии - ИФ) Виктором Орбаном подтвердил предпочтительность Будапешта и для Вашингтона», - пояснил Лавров.

Кроме того, министр опроверг сообщения СМИ о том, что Вашингтон отменил встречу президентов РФ и США в Будапеште после получения из Москвы «меморандума по Украине» и его напряженного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио.

По словам главы российского МИД, меморандум в формате non paper был передан американской стороне до разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Трампом 16 октября.

«Это non paper так называемый. Это совершенно необязательный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора. И целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам, по крайней мере, казалось - и американцы это не опровергали - были там достигнуты в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки. Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников в этом неофициальном документе не содержалось. Разговор президентов состоялся после того, как этот материал был вручен в Госдепартаменте и в Совете национальной безопасности», - пояснил Лавров.

Как подчеркнул министр, «и в ходе разговора по телефону президент Трамп ни словом не обмолвился о том, что вот вы (Россия) нам подкинули какую-то бумагу, провокационную».

Через три дня после разговора ему позвонил Рубио, рассказал Лавров.

«Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили. Подтвердили в принципе движение на основе пониманий Анкориджа. И нам этом расстались. И следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, ну наверное, спецслужб. Но такого дальнейшего шага от американцев не последовало. А именно от них мы ждали инициативы по конкретному месту и времени проведения такой подготовительной встречи, поскольку они выступили с предложением готовить саммит. Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться», - заключил Лавров.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американский лидер анонсировал возможность очной встречи с российским коллегой в Будапеште. Однако спустя несколько дней президент США заявил об отмене саммита в Венгрии. Он рассказал, что пришел к выводу, что на этих переговорах не удалось бы добиться «того, что нужно».