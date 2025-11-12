Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов на шесть месяцев
CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана опубликовало приказ о запрете на вывоз нефтепродуктов и бензина из страны.
Срок - с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года, это коснулось и государств-членов ЕАЭС. Как сказано в документе, запрещено вывозить автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Нельзя вывозить нефтепродукты и железнодорожным транспортом.
Также с 1 января по 30 июня 2026 года запрещается вывоз легких дистиллятов, авиационного керосина, дизтоплива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума за пределы ЕАЭС.
