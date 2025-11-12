Крушение самолета в Грузии: Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных

CentralAsia (CA) - При крушении самолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана погибли 20 турецких военнослужащих, их имена и звания обнародовало Минобороны Турции в социальной сети Х.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», — говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

Ранее о том, что на борту находились 20 турецких военнослужащих, сообщала «Анадолу». Самолет летел из Азербайджана в Турцию.

Для проведения спасательной операции Минобороны подключило власти Азербайджана и Грузии. По данным МВД Грузии, крушение самолета произошло в муниципалитете Сигнаги, в 5 км от границы. По данному факту правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при крушении самолета. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов также направил соболезнования Гюлеру.