Власти Ташкента назвали тепличные хозяйства источником загрязнения воздуха в столице

CentralAsia (UZ) - С наступлением холодов качество воздуха в Ташкенте и Ташкентской области заметно ухудшается из-за деятельности расположенных в городе и за его чертой тепличных хозяйств. Поэтому формируются группы, осуществляющие рейды и выявляя экологические нарушения, говорится в сообщении пресс-службы хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

По данным властей, в проверках участвуют представители городской администрации, служб экологии, санитарной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководят рабочей группой сотрудники Генеральной прокуратуры республики.

В хокимияте напомнили, что аналогичные мероприятия проводились в прошлом году. Причем по итогам мониторинга была пресечена незаконная деятельность ряда тепличных хозяйств, расположенных на территории Ташкента.

О резком ухудшении экологической обстановки в столице заявило Агентство гидрометеорологической службы Узбекистана («Узгидромет»), которое обнародовало сведения автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферы по состоянию на утро 11 ноября. Оказалось, что содержание мелкодисперсных твердых частиц PM2.5 составило 143 мкг/м3, что превышает норму в 2,4 раза.

В связи с чем ведомство призвало жителей и гостей столицы сократить время нахождения на открытом воздухе и по возможности выходить на улицу, надев медицинскую маску.

Добавим, что вопросы экологии обсуждались 11 ноября на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В частности, были рассмотрены предложения по совершенствованию управления сферой. Так, была озвучена инициатива сосредоточить реализацию и финансирование проектов по улучшению состояния окружающей среды и атмосферного воздуха в городах, расширению зеленых зон, развитию экологической культуры и сохранению природного наследия в единой системе менеджмента. Отмечалась важность обеспечения целевого и прозрачного использования ресурсов.

Также чиновники презентовали планы по усилению контроля и расширению полномочий профильных структур. Рассматривались механизмы оперативного реагирования на предотвращение незаконной вырубки деревьев, загрязнение воздуха. Были обсуждены вопросы более активного участия общественности в экологическом надзоре, меры по совершенствованию экологического регулирования в промышленности и сохранности зеленых зон в населенных пунктах.

Мирзиёев одобрил представленные предложения и поручил доработать их в контексте дальнейшего повышения качества и эффективности управления, усиления контроля и ответственности в сфере.