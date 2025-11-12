В Кремле прокомментировали слова Токаева о посланном свыше Трампе

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова ответил на вопрос о том, знаком ли он с приветствием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу в Белом доме.

«Конечно. А что странного?.. Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов»,— сказал Песков специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

На саммите «Центральная Азия — США» Токаев назвал Дональда Трампа «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику Соединенных Штатов». Пресс-служба президента Казахстана позже сообщила, что за время визита Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом, его борт сопровождал почетный караул из истребителей Су-35.

Вечером того же дня состоялась встреча главы Казахстана с президентом России Владимиром Путиным. Официальная программа визита начнется 12 ноября. По его итогам главы государств планируют подписать ряд двусторонних документов, в числе которых декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.