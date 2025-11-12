Осадки сохранятся в Казахстане до конца недели

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с 13 по 15 ноября ожидаются дождь, снег, 13 ноября на востоке и юго-востоке – сильные дожди и снег, сообщает «Казгидромет».

Только на юге и юго-западе Казахстана будет без осадков. Также по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, на востоке, севере и в центре республики – с низовой метелью.

Кратковременное понижение температуры прогнозируется на севере ночью до -5-12, днем до 0-6 градусов, на северо-западе ночью до -2-10, днем до 0-5 градусов, в центре ночью до -3-13, днем до -6+3 градусов, на востоке ночью до -8-20, днем до 0-10 градусов.

