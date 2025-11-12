экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Астану накрыл густой туман

CentralAsia (KZ) -  В среду утром Астану после продолжительной метели накрыл сильный туман, сообщает Tengrinews.kz.

Температура воздуха в столице Казахстана, по последним данным, составляет около 2-3 градусов тепла.

В такую погоду Байтерек и другие достопримечательности столицы почти не видно.

Плохая видимость наблюдается и на дорогах Астаны.

По данным синоптиков, 12 ноября в Астане ожидается переменная облачность, временами дождь и снег, гололёд, позёмка. Ветер 9-14 метров в секунду, ночью и утром порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём 0-2 тепла с дальнейшим понижением.

13 ноября в столице будет облачно, ночью снег, позёмка, гололёд. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днём 2-4 градуса мороза.

