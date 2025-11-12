«Карлсон» и его «Шлагбаум». Кто такой Тимур Миндич и что нужно знать о коррупционном скандале в окружении Зеленского, - «Би-би-си»

НАБУ и САП заявили, что изъяли эти деньги при обысках

CentralAsia (CA) - Несколько бывших и действующих членов правительства Украины, а также бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом президента Владимира Зеленского, замешаны в масштабной схеме «откатов» в украинской энергетике, утверждают антикоррупционные органы страны, пишет «Би-би-си».

Скандал, который каждый день набирает все большие обороты, может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями не только для украинской политики, но и для общества в целом.

На этой неделе украинские антикоррупционные органы отчитались о разоблачении «высокоуровневой преступной организации», которая действовала в сфере энергетики страны. Как следует из слов правоохранителей, объем неправомерной выгоды, полученной злоумышленниками, составляет десятки миллионов долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) утверждают, что в ходе следственных действий «в различных ситуациях» были «зафиксированы» четыре члена украинского правительства.

Но, вероятно, самое интересное состоит в том, что руководителем разоблаченной преступной организации НАБУ называет бизнесмена Тимура Миндича, известного своими близкими отношениями с президентом Владимиром Зеленским.

Более того, в ходе рассмотрения меры пресечения для одного из участников преступной схемы более низкого звена прокурор заявил, что еще одной сферой, в которой занимался незаконной деятельностью Миндич, была украинская оборонка. В связи с этим он упомянул о влиянии, которое Миндич якобы оказывал на бывшего министра обороны, ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Реакцию украинской власти на информацию о расследовании, которой уже третий день дозированно делится с общественностью НАБУ, можно назвать сдержанной.

Операция «Мидас» и схема «Шлагбаум»

Схема, о разоблачении которой 10 ноября заявили в НАБУ, касалась работы компании «Энергоатом» — оператора всех украинских атомных электростанций. 100% ее акций принадлежит государству.

Значение этого предприятия для Украины сложно переоценить: атомная энергетика сейчас обеспечивает больше половины (а в холодную пору года — до 70%) потребностей страны в электроэнергии. Годовой доход «Энергоатома» составляет более 200 млрд гривен (4,76 млрд долларов).

Исполнительный директор «Энергоатома», «кассир» и «cмотрящий за Энергоатомом». Кадр из видео НАБУ

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда вечером 11 ноября прокурор заявил, что в начале этого года Тимур Миндич, «пользуясь ситуацией, сложившейся в Украине в период военного положения, дружескими отношениями с президентом Украины, связями с нынешними и бывшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов… с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться».

По данным прокуратуры, с этой целью он и его знакомый Александр Цукерман создали систему, которая позволяла злоумышленникам получать «откат» с большей части закупок, которые осуществлял «Энергоатом».

Если верить антикоррупционным органам, работала эта схема так.

Контрагент «Энергоатома» выполнял на украинских АЭС какие-либо работы или поставлял для их нужд какие-либо товары. После этого он должен был получить от «Энергоатома» оплату этих товаров или услуг. Однако на деле деньги выплачивались только после того, как злоумышленники получали от этого контрагента «откат» в сумме 10-15% от суммы контракта. Иногда, уточняют в НАБУ, платеж нужно было проводить на счета компании, которые контролировались членами этой преступной организации, иногда — на счета других компаний, которые ожидали деньги за выполненные для «Энергоатома» работы.

Отказаться от «отката» у контрагентов практически не было возможности — в таком случае они просто не получили бы деньги за выполненные работы или предоставленные услуги от «Энергоатома». Дело в том, что до недавнего времени «Энергоатом» был внесен в список предприятий, с которых было запрещено взимать задолженность в военное время.

«Ты можешь пойти в суд, суд скажет: есть мораторий. Сделал ты что-то или нет — ты не можешь у «Энергоатома» забрать средства. Они [злоумышленники] использовали эту ситуацию, чтобы давить на поставщиков товаров. Некоторые [поставщики из-за этого] повыходили из рынка, перестали работать», — объяснял в эфире ютуб-канала «Украинская правда» руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Вся эта схема получила название «Шлагбаум». «Фактически управление стратегическим предприятием… осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, не имевшими никаких формальных полномочий, но взявшими на себя роль «смотрящих», — говорится в пресс-релизе НАБУ по этому поводу.

Легализацией полученных таким образом средств — их учетом и отмыванием через сеть компаний-нерезидентов — занимался отдельный офис преступной организации, расположенный на улице Владимирской в центре Киева, утверждают правоохранители.

Пикантная подробность: это помещение принадлежит семье Андрея Деркача, сына бывшего главы СБУ Леонида Деркача, бывшего депутата украинского парламента, в сферу интересов которого традиционно входила атомная энергетика Украины. После полномасштабного вторжения он бежал на территорию России. В 2023 году Деркач был обвинен в госизмене, а Владимир Зеленский своим указом лишил Деркача украинского гражданства. В прошлом году Деркач стал в России сенатором, представителем Астраханской области.

В НАБУ утверждают, что отмытые таким образом средства обналичивались за пределами Украины, в том числе на территории России.

«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долларов США», — заявляют в ведомстве.

«Карлсон», «Решик», «Цукерман» и «Че Гевара»

В НАБУ говорят, что расследование деятельности преступной группировки — операция «Мидас» — заняло 15 месяцев, в результате в распоряжении детективов оказались тысячи часов прослушек разговоров фигурантов этого дела.

Герман Галущенко и Тимур Миндич

Фрагменты этих записей НАБУ начало выкладывать в открытый доступ в понедельник, 10 ноября. В этот же день стало известно о проведении порядка 70 обысков, в том числе в офисе «Энергоатома» и дома у бывшего министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко. Публикация записей продолжилась 11 ноября и, судя по всему, будет идти и дальше.

На обнародованных НАБУ записях люди, которые, очевидно, с целью конспирации называют друг друга псевдонимами, изредка употребляя настоящие имена, и обсуждают самые разные аспекты преступной деятельности.

На одном из фрагментов некий «Рокет» (по версии НАБУ — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк) и «Тенор» (по версии НАБУ — директор «Энергоатома» по безопасности Дмитрий Басов), которые отвечали за сбор средств с контрагентов в рамках схемы «Шлагбаум», обсуждают способы давления на непонятливых подрядчиков. Мол, если предприятие не будет платить «откат», его стоит лишить статуса контрагента «Энергоатома» — и тогда всех его сотрудников «заберут в армию».

На другой записи они же обсуждают повышение размера «отката» из-за возможной смены глав Минэнерго и «Энергоатома».

На третьей — бывший вице-премьер министр Украины Алексей Чернышов («Че Гевара») обсуждает с Цукерманом («Шугармэн»), как именно он мог бы забрать причитающиеся ему наличные из теневого офиса.

В четвертом фрагменте бухгалтер теневого офиса по кличке Решик жалуется, что нести по улице коробку с 1,6 млн долларов наличными — это «так себе удовольствие».

Детектив НАБУ Александр Абакумов в эфире «Украинской правды» заявил, что «в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров».

«Захисни споруды» — это защитные сооружения

Вечером 11 ноября НАБУ заявило о предъявлении подозрения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Чернышову: детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу (судя по записям прослушек — жене) 1,2 млн долларов США и почти 100 тысяч евро. Чернышов уже является фигурантом и другого открытого НАБУ дела — оно касается коррупции в строительной сфере. СМИ называют Чернышова близким другом президента Владимира Зеленского.

Но, вероятно, потенциально самая резонансная деталь расследования в рамках операции «Мидас» — личность руководителя преступной организации, «известного бизнесмена»: в прослушках он фигурирует как «Карлсон».

«Именно он контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались полученные преступным способом средства. Из квартиры на верхних этажах дома по улице Грушевского в Киеве «Карлсон» определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах», — говорится в заявлении НАБУ от 11 ноября.

Вечером во вторник прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердили то, о чем украинская пресса писала с момента начала этого скандала: за псевдонимом «Карлсон» скрывается 46-летний Тимур Миндич, которого называют бизнес-партнером и товарищем Владимира Зеленского. И это обстоятельство придает делу о «Шлагбауме» принципиально новое звучание.

«Чтобы все было роскошно»: кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич, еще совсем недавно бывший малоизвестным бизнесменом из Днепра, буквально за последние год-два стал одним из самых влиятельных людей в стране.

Доходило до того, что на определенном этапе существования правительства бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля злые языки называли этот Кабмин «Кабминдичем» — настолько сильным якобы было влияние этого теневого персонажа на кадровый состав правительства.

Тимур Миндич с тещей Аллой Вербер (слева) и женой Екатериной Вербер (справа), 2017 год

О детстве и юности Миндича известно крайне мало: родился в 1979 году в Днепропетровске в семье Михаила и Стеллы Миндичей, которые позже станут предпринимателями.

Миндич — зять ныне покойной российской предпринимательницы в сфере моды, в прошлом фешн-директора московского ЦУМа Аллы Вербер. Она характеризовала зятя как человека, который любит людей, праздники, торжества и «чтобы все было роскошно».

Свадьбу Тимур Миндич и дочь Аллы Вербер Екатерина отгуляли в 2010 году в Израиле, недалеко от Стены плача. На праздник они пригласили полтысячи гостей, а сами торжества длились четыре дня.

Ранее Миндич встречался с дочерью олигарха Игоря Коломойского Анжеликой. «Миндич был когда-то женихом моей дочери, несостоявшимся. Но разошлись», — рассказывал Коломойский в 2019 году «Украинской правде».

Во времена опалы Коломойского, под конец президентства Петра Порошенко, Миндич, как выяснили журналисты, неоднократно навещал его в Израиле и в Швейцарии.

В том же интервью «Украинской правде» Коломойский называл Миндича «своим бизнес-партнером в некоторых не особо важных проектах, типа девелоперских» и утверждал, что именно Миндич был человеком, который когда-то познакомил его с Владимиром Зеленским.

Тимур Миндич (слева) и Игорь Коломойский (справа) во время матча баскетбольных команд Днепра и Одессы, 2020 год. Фото издания «Думская»

Главный актив Миндича

Давние и близкие связи с Владимиром Зеленским — пожалуй, главный актив Тимура Миндича. Он — совладелец студии «Квартал 95» и был ее коммерческим директором задолго до того, как Зеленский стал президентом.

В качестве доказательств близости Миндича к Зеленскому журналисты часто обращают внимание на показательные мелочи. Например, когда во время президентской кампании 2019 года нынешний президент в ответ на обвинения в наркомании явился в клинику сдавать анализы на запрещенные вещества, то он подъехал к ее дверям на Mercedes, зарегистрированном на Миндича. А в январе 2021 года именно в квартире Миндича Зеленский отпраздновал свой день рождения: до полномасштабного вторжения они жили в одном доме на улице Грушевского в Киеве.

Другой давний знакомый Миндича — один из самых могущественных людей сегодняшней Украины, правая рука президента и глава его офиса Андрей Ермак.

«Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому очень дружественные отношения. Были, есть и, дай Бог, будут», — рассказывал Миндич журналистам проекта «Схемы», которые встретили его возле здания офиса президента в один из горячих моментов политической истории Украины — когда Верховная рада собиралась принять закон, делавший невозможным возвращение Игорем Коломойским контроля над национализированным Приватбанком.

Зеленский покидает территорию лаборатории, в которой он сдавал анализы. 2019 год

Вероятно, самая таинственная история о бизнес-интересах Миндича касается оборонной промышленности воюющей Украины — и это заставляет по-новому взглянуть на реплику прокурора о том, что «Карлсон» занимался незаконным обогащением и в украинской оборонке.

В августе этого года издание The Kyiv Independent сообщило, что НАБУ проверяет деятельность компании Fire Point на предмет возможного завышения цен на дроны ее производства и способности компании выполнить заказы Минобороны.

Кроме нескольких моделей дронов, Fire Point производит крылатые ракеты «Фламинго», которые Владимир Зеленский называл самой успешной подобной разработкой, реализованной Украиной. Компания, которая не может похвастаться значимым опытом в сфере производства вооружений, получила масштабный заказ на свою продукцию, и это вызвало противоречивые оценки у профильных экспертов.

Журналисты The Kyiv Independent тогда утверждали со ссылкой на источники, что реальным владельцем Fire Point является именно Тимур Миндич.

Впрочем, вскоре в НАБУ заявили, что не ведут расследование относительно ракеты «Фламинго», а главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью изданию ZN.ua рассказал, что весной 2024 года Миндич действительно выражал желание войти в состав ее акционеров, однако «из этого ничего не вышло, потому что мы ему отказали».

По словам Штилермана, позднее он пересекался с Миндичем «только потому что мы евреи, но не по делам компании вообще». Сам Миндич ситуацию с Fire Point не комментировал.

Что будет дальше?

Первые комментарии представителей украинской власти по поводу дела о схеме «Шлагбаум» были довольно сдержанными.

В «Энергоатоме» 10 ноября заявляли, что компания содействует правоохранителям во время расследования.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство ожидает результатов процессуальных действий и готово содействовать антикоррупционным органам. Утром в среду премьер заявила, что принято решение отстранить Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

В офисе президента сначала заявляли, что не видят необходимости комментировать это дело отдельно, но в традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский уделил этой теме чуть больше полуминуты.

Слева направо: глава компании «Энергоатом» Петр Котин, министр энергетики Герман Галущенко и президент Украины Владимир Зеленский во врем

«Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания нужна. «Энергоатом» обеспечивает Украине самую большую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. […] Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И правительственные чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так работать, как это нужно для результата», — заявил Зеленский.

Президент не назвал в своей речи ни одной фамилии, в том числе Миндича и Чернышова, считающихся людьми, близкими ему лично. Впрочем, это можно объяснить тем, что в первый день скандала эти фамилии звучали только со ссылкой на источники, но не от правоохранителей. 11 ноября, когда фигуранты дела о «Шлагбауме» потеряли анонимность, Зеленский не комментировал этот вопрос — он провел этот день в Херсоне, отмечающем третью годовщину освобождения от российской оккупации.

В свою очередь, правительство Юлии Свириденко приняло решение досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета «Энергоатома» и провести срочный аудит компании, а его результаты передать правоохранительным и антикоррупционным органам.

Впрочем, маловероятно, что власти удастся ограничиться чисто протокольными мероприятиями и обещаниями «подождать до приговора» в ответ на разрастающийся с каждым днем скандал.

Во-первых, очевидно, что своего последнего слова не сказало НАБУ. В конце очередной нарезки прослушек фигурантов дела о «Шлагбауме» детектив Александр Абакумов произнес многообещающую фразу: «Продолжение следует».

Исходя из того, что каждая последующая серия роликов от НАБУ приносит новости о фигурантах все более высокого ранга, уже в самое ближайшее время стоит ожидать записей с участием высокопоставленных представителей действующей власти.

Для самого НАБУ — это игра с максимальной ставкой. Источники многих СМИ называли причиной июльской попытки ограничить независимость антикоррупционных органов тот факт, что в своих расследованиях они вплотную подошли к фигурантам, близким к Владимиру Зеленскому лично. Вслух тогда — совпадение или нет — называли именно фамилии Чернышова и Миндича.

Именно это имеют в виду антикоррупционные активисты, говоря о том, что дело о «Шлагбауме» стало возможно только благодаря «картонным» (то есть с лозунгами, написанными на кусках картона) протестам, после которых власть пошла на попятную.

Показательный факт: в НАБУ заявляют, что в финальном этапе операции «Мидас» принимали участие все без исключения детективы бюро. Не исключено, что это дело станет самым важным в истории НАБУ, и от его исхода будет зависеть судьба этого органа.

Что скажут Зеленский и страны Запада?

Во-вторых, вероятно, что нынешняя ситуация требует более определенной позиции от президента Зеленского. Слова прокурора, что именно близкие отношения с президентом стали одним из факторов, которые содействовали незаконной деятельности Тимура Миндича, сами по себе лишают Зеленского возможности занять позицию «над схваткой».

Своеобразный «анонс» появления в деле Миндича фигуры Рустема Умерова — несмотря на его заверения в том, что никто не давил на него, когда он был министром обороны, — может раскрыть в этом скандале новые горизонты. А если окажется, что друг президента обвиняется в хищениях не только в энергетике, но и в оборонной сфере, у воюющей армии, то это может стать для власти вообще и для президента лично настоящей имиджевой катастрофой.

Пока наблюдатели гадают, дойдет ли до увольнения или хотя бы отстранения фигурантов скандала от занимаемых должностей, в сети хватает и пессимистичных прогнозов, предсказывающих, что ответом офиса президента на эту историю станет попытка новой атаки на антикоррупционные институты.

И тут, в-третьих, стоит обратить внимание на отсутствие внятной реакции на происходящее со стороны западных партнеров Украины. Ведь их вмешательство стало не менее важным фактором, позволившим летом этого года «отмотать» ситуацию с ликвидацией независимости НАБУ и САП. Сейчас они, похоже, ждут действий украинской власти, но если что-либо в этих действиях даст основания заподозрить ее в попытках выгородить подозреваемых в масштабнейшей коррупционной афере, реакция не заставит себя долго ждать. Она может стать еще более жесткой, чем то, что происходило летом.

Наконец, в-четвертых, скандал со «Шлагбаумом» разворачивается в разгар серии интенсивных ударов российской армии по украинским энергообъектам. Уже сейчас жители Киева имеют дело с многочасовыми отключениями электроэнергии, а прогнозы экспертов сулят самую тяжелую зиму в истории современной Украины.

В этой ситуации новости о том, что некие злоумышленники — да еще и не чужие президенту люди — делали все для того, чтобы украсть из сферы энергетики как можно больше денег, а потом еще и получили возможность выехать за границу (а Тимур Миндич и Александр Цукерман, по информации источников СМИ, смогли это сделать), способны привести если не к социальным волнениям, то к катастрофическому падению показателей поддержки власти.

И не факт, что его удастся купировать отвлечением внимания общества на другую тему или контркампанией в подконтрольных власти телеграм-каналах.